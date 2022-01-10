عاجل.. وفاة زوجة الراحل عمر سليمان

أعلن عبدالحميد أحمد حمدي، زوج ابنة اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق، وفاة والدة زوجته.

صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة

وقال «حمدي»، في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « توفيت اليوم حرم عمر سليمان ، حماتي، ربنا يرحمها، الصلاة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة التجمع الخامس جنب كايرو فيستفال، ادعو لها، سيدة طيبة متواضعة عاشت لبيتها واسرتها».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر، المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري، ذلك تقديراً من الرئيس السيسي للدور الوطني الذي لعبه اللواء عمر سليمان طوال فترة خدمته للوطن، بداية من فترة عمله في القوات المسلحة، مروراً بعمله في جهاز المخابرات العامة، وتوليه منصب نائب رئيس الجمهورية، قبل أن يلقى ربه أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات الأمريكية.