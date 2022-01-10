«الأطباء»: اتهامات أرملة وائل الإبراشي انفعالية ولم تصلنا شكوى للتحقيق

قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن ما صدر من تصريحات عن أرملة الإعلامي وائل الإبراشي الخاصة بوفاته بسبب خطأ طبي، لا يمكن الجزم بصحتها من عدمه قبل التحقيق فيها، لأنها ربما تكون تصريحات انفعالية، ناتجة عن الحالية السيئة التي تمر بها بسبب وفاة زوجها، وربما يقع فيها جميع أهل المتوفى، أو المريض، سرعان ما يتهمون الأطباء بالخطأ الطبي، دون تحقيق كافٍ.

وفاة وائل الإبراشي

وأضاف أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات لـ«الوطن»، بخصوص تصريحات أرملة وائل الإبراشي، أنه «من حق أي مريض أو أسرة أي متوفى أن تتقدم ببلاغ للنقابة، ولعدة جهات، حال تشككها في وجود خطأ طبي، وبعدها يأتي دور النقابة في التحقيق، لا سيما أن النقابة بها لجان الشكاوى والتحقيق والتآديب، فالأولى بدورها تتلق الشكوى، ثم يجري التحقيق فيها، ومدى صحة الاتهام بها، ثم يجري في حالة إدانة الطبيب، توقيع العقوبة المناسبة ضده، التي تبدأ بالإنذار، وتصل للشطب من جداول النقابة».

نقابة الأطباء: أغلبية الشكاوى انفعالية

وتابع أمين عام الأطباء: «أغلبية الشكاوى من أهل المتوفى تكون انفعالية، ناتجة عن الحالة النفسية السيئة ما بعد صدمة الموت، وليس بسبب خطأ طبي»، مؤكدا أن حالات وقوع خطأ طبي نادرة، وهناك فرق بينها وبين المضاعفات الطبية التي تنتج خلال رحلة العلاج، بظهور أعراض أخرى بسبب الحالة الصحية للمريض.