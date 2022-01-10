آخر رسالة بين منى الشاذلي ووائل الإبراشي: «ادعيلي»

نشرت الإعلامية مني الشاذلي آخر رسالة كان قد ارسلها لها الاعلامي الراحل وائل الإبراشي قبل وفاته بعدة اسابيع.

منى الشاذلي لـ الابراشي: فنجان القهوة الذى كان يجمعنا

الرسالة نشرتها منى عبر صفحتها بموقع انستجرام، وكتبت: العزيز والصديق وائل الابراشي منذ أسابيع.. ما زلت أعيد كل الرسائل المتبادلة بيننا وأسترجع كل المواقف التي جمعتنا.. وفنجان القهوة الذي كان يجمعنا في الاستوديو قبل الهواء.. والأحاديث الجادة والضاحكة.. وجملتي الدائمة له (أنت بالك طويل أوي يا وائل) وجملته الدائمة لي (يابرنسيسة).. وسط الذهول والحزن.. الموت علينا حق إنا لله وإنا اليه راجعون.

وائل الإبراشي لـ منى الشاذلي: ربنا يحميكي انت وأسرتك كلها

وكتب وائل الإبراشي في رسالته لـ منى الشاذلي: يا منى الف شكر على اهتمامك وأنا واثق من صدق مشاعرك.. أنا كويس الحمد لله، لسه شوية حاجات بسيطة بعملها علاج طبيعي، دعواتك باكتمال الشفاء.. ربنا يحميكي انت وأسرتك كلها.

يذكر ان الاعلامي وائل الابراشي كان قد توفى مساء امس فى مستشفى وادي النيل بعد تدهور حالته اثر اصابته بفيروس كورونا منذ ما يقرب من عام، وتم تشييع الجثمان من مسجد سيدي سالم ابو الفرج من مدينة شربية محافظة الدقهلية.

ومن المقرر ان يتم اقامة عزاء للاعلامي الراحل فى ميدان الشربيني فى شربين.

كانت زوجة وائل الابراشي سحر، قد اوضحت فى تصريحات لـ الوطن ان هناك خطأ طبيا فادحا أدى الى وفاة زوجها حيث تم تشخيص حالته بشكل خاطئ، هو نفسه الذي شخص الفنان الراحل سمير غانم خطأ، وكان السبب في إصابته بالفطر الأسود.