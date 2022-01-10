إيجابية مسحة «أبو جبل».. وغموض موقف الحضري من اللحاق ببعثة المنتخب

جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، إيجابية، ليستمر عزله في مقر إقامته بالقاهرة.

وكانت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني منذ 3 أيام قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية، إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى، ومحمد أبو جبل حارس المرمى، ما أدى إلى إلغاء سفرهما مع البعثة.

وكان كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري قد استدعى أربعة حراس في قائمة منتخب مصر النهائية، خشيًة من وقوع أي إصابات، وهم؛ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، ومحمد صبحي حارس مرمى فاركو، ومحمود جاد حارس مرمى إنبي.

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