محمد عواد: المنافسة الشريفة مع أبوجبل في صالح الزمالك

قال محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنّ المنافسة مع محمد أبوجبل على المشاركة بصفة أساسية، ستكون في صالح الفريق الأبيض، مؤكدا أنّ رحيل الثنائي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي على سبيل الإعارة، يزيد فرص مشاركته في الموسم الجديد، كما كشف عن كواليس الحديث الذي دار بينه وبين مدربه الفرنسي باتريس كارتيروس.

وأضاف عواد، في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم» على قناة أون تايم سبورتس: «تجمعني منافسة شريفة مع محمد أبوجبل، ستكون في مصلحة نادي الزمالك، سنبذل ما في وسعنا لحصد البطولات وإسعاد جماهير الفريق».

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