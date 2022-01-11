الهجرة: نساعد المصريين راغبي الهجرة لدولة ألمانيا بعد إنشاء مركز متخصص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تتواصل مع الجيلين الثاني والثالث للمصريين في الخارج والشباب الذي يسعى إلى الهجرة، لافتة إلى أنه ولأول مرة تم إنشاء المركز المصري الألماني وهو مركز يوفر معلومات حول الفرص والمتطلبات للشباب الراغبين في العمل بألمانيا، «بيعلمه كمان اللغة والثقافة الألمانية ويوريه إزاي يتقدم لشغل هذه الوظائف».

مكرم: الوزارة تستهدف القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

وأضافت «مكرم»، على هامش مشاركتها بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة لبرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تستهدف القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ولذا تم إجراء بروتوكول تعاوني مع مؤسسة مصر الخير لفتح أفرع لذلك المركز بداخل القرى.

مكرم: مبادرات «مصر تستطيع» فخورة بما قدمته

وواصلت: «مبادرات مصر تستطيع فخورة بما قدمته وبنستعد للنسخة السادسة لمصر تستطيع بالصناعة، والخبراء والعلماء كانوا بيخافوا أنهم يجوا، والجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لكل أبناء الوطن علشان يدوا من خبراتهم، وده شجع الكثير من المصريين أنهم يجوا، وكان عندنا أكثر من 60 مستثمر مصري خلال المبادرة العام الماضي وكان ليه نتائج مهمة ومبهرة».

وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة أثبتت بأن الدولة تهتم بالمواطن البسيط ولتحسين مستوى معيشته، كما تهتم بحقوق الإنسان، حيث يحق للمواطنين أن يعيشوا في أماكن لائقة ويكون لديهم كهرباء ومختلف الخدمات، «الزيارات اللي عملناها للمصريين في الخارج لمصر شافوا الكثير من الأمور اللي بيتم إنجازها على أرض الواقع، وبيشوفوا مبادرات حياة كريمة في مختلف المحافظات وبيتم نقل الصورة له بمنتهي الوضوح».