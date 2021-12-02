نبيلة مكرم تحتفل بمرور عام على إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة

تفتتح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، صباح اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف فعاليات الاحتفال بمرور عام على إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو ثمرة التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ضمن مبادرة «مراكب النجاة» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، بتكليف من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية «BMZ».

أهداف المركز المصري الألماني

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على أن المركز المصري الألماني للتوظيف وإعادة الإدماج يعمل بفريق محترف وواسع المعرفة يهدف المركز لدعم التدريب والتطوير الذاتي للشباب المصري بجميع فئاته، وتقديم النصح والإرشاد بشأن العمل في مصر وألمانيا وتوفير الفرص للعائدين من الخارج من خلال إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً.

كما يهدف المركز كذلك كمصدر موثوق به للمعلومات، لبناء الثقة التي تساعد في الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق توفير المعلومات الصحيحة لفرص الهجرة النظامية والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابيية. حيث يقدم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بالقاهرة الخدمات التالية:-

جلسات فردية للإرشاد الوظيفي

- فرص عمل داخل جمهورية مصر العربية.

- برامج تدريبية على مهارات التوظيف.

- توفير معلومات حول مخاطر الهجرة غير النظامية.

- توفير معلومات حول فرص الهجرة النظامية من أجل العمل.

- إعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي للمصريين العائدين من الخارج.

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج تم افتتاحه في نوفمبر 2020 بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.