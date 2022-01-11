بعد زلزال اليوم.. كيف تتعامل مع الهزة الأرضية؟.. «انزل تحت الترابيزة»

هزة أرضية بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان مصر في تمام الساعة 3.10 صباح اليوم الثلاثاء، ورصدتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، كما جرى الكشف عن موقع الهزة الأرضية وتحديدًا على دائرة العرض 35.15 شمالا، وخط طول 31.94 شرقا، بعمق 60 كم في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط.

ماذا تفعل عند حدوث الزلازل؟

ووفقًا للموقع الرسمي لهيئة الزلازل بكاليفورنيا، فإنّ هناك عددًا من النصائح الخاصة بالتعامل الصحيح مع الهزات الأرضية، من بينها التحرك سريعًا أسفل أي طاولة أو مكتب: «إذا لم تجد أي من الأشياء السابقة لتتحرك أسفلها، يمكنك أن تتحرك إلى أي جدار داخلي يكون بعيدًا عن النوافذ تحسبًا لتحطم الزجاج نتيجة الاهتزاز، كما يجب الابتعاد عن الأشياء التي يمكن أن تسقط مثل الشاشات المعلقة أو خزانة الكتب الكبيرة».

أما إذا حدث الزلزال أثناء النوم على السرير، يفضل البقاء والاحتماء بوسادة، والتأكد من أن السقف لا يحمل أي شيء قابل للسقوط كالمراوح أو النجف، ويحظر استخدام المصاعد والتحرك من خلال السلم العادي.

ونصح المواقع المواطنين بالابتعاد عن المباني القابلة للانهيار، والبقاء في منطقة مفتوحة قدر الإمكان لا تضم أشجارا أو مباني أو خطوط كهرباء، ويفضل الإستلقاء على الأرض وتغطية الرأس والعنق بكلتا اليدين.

كيف تحمي نفسك أثناء وقوع الزلزال؟

ووفقا للموقع، عند وقوع الزلزال عليك أن تستخدم يديك وذراعيك لتحمي المناطق الحيوية في جسمك من الأجسام المتساقطة، وإذا كنت تعاني من أي أمراض تنفسية عليك تغطية رأسك بقميص أو رباط رأس إلى أن تهدأ الأتربة الناتجة عن الحطام، فاستنشاق الهواء غير النظيف ليس جيدًا لرئتيك.

ومن بين النصائح التي وجها الموقع للمواطنين ضرورة فحص المنزل بعد توقف الزلزال: «لا تقم بتشغيل أو إيقاف الأجهزة الكهربائية، إذ يمكن أن يؤدي تشغيل مصباح كهربائي إلى توليد شرارة قد تصيبك بصدمة كهربائية وتشعل حريقًا، ويمكن لهذه الحرائق أن تكون مميتة أكثر من الزلازل بسبب نشوبها بالقرب من الأسلاك الكهربائية».