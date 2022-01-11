القومي للبحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 6.6 ريختر تضرب شرق البحر المتوسط

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 11/1/2022، هزة أرضية في منطقة شرق البحر المتوسط على بعد 415 كم من دمياط.

الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 3.7 دقائق

وجاء في البيان أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 3.7 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وهو بقوة تعادل 6.6 درجة على مقياس ريختر، وموقعه تحديدا على دائرة العرض 35.15 شمالا وخط طول 31.94 شرقا بعمق 60 كم.