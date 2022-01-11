وزير الإنتاج الحربي يشيد بمنتدى شباب العالم: الدولة مؤمنة بدور الشباب

أشاد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنتدى شباب العالم، لافتاً إلى أنّ فعّالياته من أهم التجمعات الشبابية حول العالم، وتمثل نقطة التقاء بين شباب العالم الواعدين لتبادل الحوار حول قضايا التنمية، مشيداً بإعادة عقد المنتدى والرجوع بقوة بعد توقفه خلال العامين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا مع الحرص على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على صحة وسلامة المشاركين بالمنتدى، مؤكداً أنّ منتدى شباب العالم يمثل رسالة سلام من مصر إلى العالم كما يؤكد اهتمامها بإرساء مبدأ الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر.

تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم

وأكد الوزير في بيان صحفي، حرص الدولة على تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم ودورهم الفعّال في التنمية والنهوض بالوطن، مضيفاً أن الوزارة عينت ثلاثة مساعدين من الشباب، كما يتم بناء قدرات شباب المهندسين والعاملين بالإنتاج الحربي بشكل دائم لإعداد صف ثاني قادر على القيادة وتولي مختلف المناصب، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربي ومختلف الجهات بالدولة تهتم ببناء الشباب المصري لأنهم هم القوة الإنتاجية الحقيقية ولديهم قدرات وطاقات كبيرة للإبداع والابتكار.

جائحة كورونا أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أنّ الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة وتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في إحتواء التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنّ وعي المواطن المصري بتلك التحديات كان الركيزة الأساسية للتغلب عليها.

جدير بالذكر أن فعاليات منتدى شباب العالم تنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، وسيناقش المنتدى في نسخته الرابعة ملفات عديدة هامة مثل التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومستقبل الطاقة والتغيرات البيئية إلى جانب مناقشة موقف المؤسسات الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.