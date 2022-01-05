وزير الإنتاج الحربي يبحث مع «Reenergy» إنشاء محطة تحويل المخلفات لطاقة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، روبرت فالك الرئيس التنفيذي لشركة جرين تك إيجيبت، وجاريث براون الرئيس التنفيذي لمجموعة أوك القابضة، على رأس وفد من تحالف «Renergy Group Partners»؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بنطاق محافظة الجيزة.

الجيزة أول محافظة تتبنى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء يأتي في إطار البروتوكول الرباعي الموقع بين وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة في شهر سبتمبر 2021؛ للتعاون والتنسيق بشأن تخصيص أرض بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لصالح المشروع، لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في 8 محافظات كمرحلة أولى، وجرى البدء بمحافظة الجيزة «أبو رواش».

وأكد «مرسي»، أن تنفيذ هذا المشروع يساهم بشكل كبير في إيجاد حلول مستدامة وفورية، فيما يتعلق بمعالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة نظيفة ومتجددة، مشيرًا إلى سعي وزارة الإنتاج الحربي لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها؛ للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحسين وتطوير معيشة المواطن.

مخاوف دولية بشان استمرار تأثير كورونا على الاقتصاد

وأشار، إلى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا والسلالات المتحورة منه، لا تزال مستمرة مما يزيد الترقب الدولي بشأن الأضرار المحتملة على الأنشطة الاقتصادية والأسواق المالية العالمية وسلاسل الإمداد الدولية، التي لازالت لم تتعاف بشكل كامل، مضيفًا أن الدولة المصرية مستمرة في مساعيها نحو صون المكتسبات التي حققتها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016.

من جانبه، شدد روبرت فالك الرئيس التنفيذي لشركة «جرين تك إيجيبت»، أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بتنفيذ المشروع؛ بما يساهم في رفع مستوى الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات بالقدر، الذي يساهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم، مضيفًا أن تنفيذ هذا المشروع يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.

استقدام الخبرات الخاصة بمصانع معالجة المخلفات

وأوضح «روبرت»، أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي، عقد جلسة تشاور عام للجهات المعنية بالمشروع حول الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي، مؤكدًا اهتمام تحالف «Renergy Group Partners» بتذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

بدوره، أشاد جاريث براون الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك القابضة»، بحرص الحكومة المصرية على استقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص، مثنيًا على دور وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة في ضوء خبرتها الممتدة في هذا المجال.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوك القابضة»، أن تحالف Renergy Group Partners، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، سيقوم في إطار المشروع، بتوفير التقنية المبتكرة لتنفيذ محطة معالجة تحويل المخلفات البلدية الصلبة لطاقة كهربائية بمحافظة الجيزة على الأرض المخصصة لهذا الغرض؛ بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية المعمول بها بجمهورية مصر العربية.