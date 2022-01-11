التحقيق في فيديو «التعدي على مريض مقيد في السرير» بمركز طبي غير مرخص

تحقق النيابة العامة، في واقعة تعدٍّ على مريض بمركز طبي غير مرخص، إذ رصد مكتب النائب العام في مطلع الشهر الجاري، بمواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطعٍ مُصوّرٍ داخل مركز طبي يتعدى فيه عضو طاقم طبي بالضرب على مريضٍ مقيد بسريرٍ.

وأمر النائب العام بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق، وتزامن ذلك مع ورود محضر باتخاذ لجنة بإدارة العلاج الحر إجراءات غلق مركز طبي - جوار قسم شرطة الطالبية -لإدارته دون ترخيص- وضبط أدوية به مشتبه في عدم ترخيصها.

المركز الطبي أغلقته إدارة العلاج الحر قبل تصوير الواقعة

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة، إلى أنَّ المركز الطبي الذي جرى التقاط المقطع المصوّر به هو ذاته الذي أغلقته لجنة إدارة العلاج الحر، وذلك مما أسفرت عنه معاينتها للمركز، وسؤال أعضاء اللجنة التي اتخذت إجراءات الغلق، بعد عرض المقطع المصور عليهم.

«فيديو الضرب» تم تصويره في يونيو الماضي

واستمعت النيابة العامة، لأقوال ممرض بالمركز، فشهد بتصويره المقطع المتداول في 6 يونيو الماضي لاعتراضه على تعدي طبيب بالمركز -على حد قوله- على مريض به غير مكتمل الوعي لإسكات صيحاته، وذلك بعد أن قيده بالسرير، موضحًا أنه صوَّر المقطع لتقديمه لمدير المركز.

كما استمعت النيابة العامة كذلك لمحاسب بالمركز أكّد ذات الرواية.

وتستكمل النيابة العامة، إجراءات التحقيق لتحديد هوية المتهم والمريض المجني عليه في الواقعة.