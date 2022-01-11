النيابة العامة تحقق في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر

تلقت النيابة العامة، مساء أمس الإثنين، إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها 24 عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها عندما فقد السائق السيطرة على السيارة وانزلقت في المياه.

ضحايا سقوط السيارة في مياه النيل بالمنوفية

وجاء في بيان النيابة العامة عن تفاصيل الواقعة أن قائد السيارة صعد معبرا غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت في المياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين ما زال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

القبض على قائد السيارة وعمال المعدية

وألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.