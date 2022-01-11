تطورات الحالة الصحية للمطربة الهندية «لاتا مانجشيكار» بعد إصابتها بكورونا

دخلت المطربة الهندية الشهيرة لاتا مانجيشكار، العناية المركزة، صباح اليوم الثلاثاء، فور تأكد إصابتها بفيروس كورونا، حسب ما ورد بموقع هندوستان تايمز.

إصابة لاتا مانجيشكار بفيروس كورونا

وتعاني المطربة الهندية لاتا مانجيشكار، من أعراض خفيفة، والموقف الصحي ليس حرج، ولكنها نقلت إلى غرفة العناية المركزة، كأمر احترازي نظرا لعمرها الذي تخطى الـ92 عاما، وفقا لتصريحات ابنة شقيقتها راتشنا لموقع هندوستان تايمز.

وأوضحت راتشنا، ابنة شقيقة لاتا مانجيشكار، أن الحالة مستقرة تماما، قائلة: «مانجيشكار ذات الـ 92 عاما، مصابة بأعراض خفيفة، والحالة مستقرة تماما، وتم حجزها في وحدة العناية المركزة فقط لأسباب احترازية بالنظر إلى عمرها».

وعبرت راتشنا، عن استيائها من ترويج الشائعات بشأن حالة لاتا مانجيشكار، قائلة: «يرجى احترام خصوصيتنا، والحفاظ على الدافع النفسي لدى لاتا، كفوا عن ترويج الشائعات، وإن كانت تحتاج لشيء؛ فهي تحتاج فقط لصلواتكم».

معلومات عن لاتا مانجشيكار

تعد لاتا مانجشيكار من العلامات البارزة بالهند، وتشبه مكانة أم كلثوم في مصر؛ نظرا لمواقفها الوطنية بالدولة الهندية وتبرعاتها للجيش الهندي ودعمه دائما؛ لذا فهي تنال احتراما كبيرا من الهنود، ويطلقون عليها ديدي، وتعني الأخت الكبرى.

حصدت لاتا مانجيشكار، وسام بهارات راتنا عام 2001؛ نظرا لمساهمتها في بناء الوطن.