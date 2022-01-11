«شريف» سر خناقة كيروش مع الجماهير بعد مباراة مصر ونيجيريا

يستعرض «الوطن سبورت» سبب خناقة كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجماهير المصرية التي تواجدت في ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، وشهد خسارة الفراعنة أمام نيجيريا بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، المقامة في ياوندي، وتستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل.

شريف سر خناقة كيروش مع الجماهير

وجاءت خناقة كيروش مع الجماهير المصرية بعد أن وجهت له عبارات: «محمد شريف ملعبش ليه من الأول، الفريق كله وحش ماعدا حمدي فتحي، أحسن لاعب في الماتش».

كيروش يرفض انتقادات الجماهير

ورفض البرتغالي كيروش انتقادات الجماهير للأداء، وطريقة اللعب والتشكيل الذي خاض به المباراة، باعتباره المدير الفني المسؤول الأول والأخير عن الفريق.

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