انفعال أحد جماهير مصر على كيروش بعد الهزيمة أمام نيجيريا

دخل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، في مشادة قوية مع أحد الجماهير، بعد انتهاء مباراة الفراعنة ضد نيجيريا التي أقيمت اليوم، وخسرها الأول بهدف دون رد، على ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا المقامة في ياوندي، وتستمر منافساتها حتى السادس من فبراير المقبل.

الجماهير تحمل كيروش مسئولية خسارة الفراعنة

وحملت الجماهير كيروش مسؤولية الخسارة من منتخب نيجيريا، بسبب تغيير مراكز اللاعبين والاعتماد على محمد صلاح بمركز رأس الحربة الصريح، والدفع باللاعب مصطفى محمد في مركز الجناح الأيمن.

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