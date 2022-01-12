فوز النسخة الإنجليزية من رواية «شغف» لـ رشا عدلي بجائزة «بانيبال» العالمية

فازت رواية «شغف» للمصرية رشا عدلي، بجائزة «سيف غباش بانيبال» العالمية، حسبما أعلن صندوق «بانيبال» للأدب العربي المترجم للإنجليزية، قبل قليل، اختيار نسختها لعام 2021 رسميا «The Girl with Braided Hair»، التي ترجمتها الدكتورة سارة عناني، كأفضل عمل أدبي مترجم من العربية هذا العام.

وكان صندوق بانيبال للأدب العربي، أعلن القائمة القصيرة لجائزة «سيف غباش بانيبال» للترجمة الأدبية العربية لعام 2021، وضمت القائمة رواية «الفتاة ذات الشعر المضفر» النسخة الإنجليزية من «شغف» للمصرية رشا عدلي، ترجمة سارة عناني، «أصوات الضائعين» للروائية اللبنانية هدى بركات، ترجمة مارلين بوث، و«سرير لابنة الملك» للروائية السورية شهلا العجيلي ترجمة سارة عناني، و«الخائفون» للروائية السورية ديمة ونوس ترجمة سواد حسين، ورواية «الإله 99» للعراقي حسن بلاسم ترجمة جوناثان رايت.

أسباب اختيار رواية «شغف» للفوز

جاء في بيان إعلان الجائزة، أنَّ الفائزة بجائزة سيف غباش بانيبال هذا العام، هي رواية شغف للكاتبة رشا عدلي، التي ترجمتها بشكل رائع إلى الإنجليزية سارة عناني بعنوان «الفتاة ذات الشعر المضفر»، التي أهدتها مؤلفة الرواية، لكل من «هزِمَت في الحياة أو عانت من تحطم الأحلام».

وأضاف بيان إعلان الجائزة: «أعجب جميع الحكام بالمهارة التي تمكّن المؤلف من خلالها من الجمع بين القصص المختلفة، خاصة المرتبطة بهاتين المرأتين المصريتين، حيث يتمّ تقسيم كل سطر وقصة إلى سلسلة من المقاطع، تسبقها في كثير من الأحيان تواريخ محددة، سواء في عام 1798 أو عام 2012»

وأشادت لجنة التحكيم بترجمة سارة عناني، لدقتها وقدرتها على الجمع بين الروايتين المنفصلتين في نص سلس يُسهل قراءته، فقد جاء على لسان أحد أعضاء لجنة التحكيم «كنت أبحث عن جوهرة، ووجدتها في الفتاة ذات الشعر المضفر».

وكأن زينب البكري ترد الجميل إلى الروائية رشا عدلي على إنصافها لها بعد كل هذه السنوات.. جاءت هذه الجملة في تقرير نشره «الوطن» في وقت سابق، تحت عنوان «مقصوفة الرقبة» ترد الجميل لـ رشا عدلي.. رواية شغف في القائمة القصيرة لجائزة «بانيبال»، إبان إعلان القائمة القصيرة، ولعل ما جاء في تقرير لجنة التحكيم يؤكد ذلك.

رشا عدلي: الفوز إنصاف للرواية ولبطلتها زينب البكري

أعربت الروائية رشا عدلي، عن سعادتها الكبيرة بفوز «شغف» بالجائزة، موضحة أن الفوز بهذه الجائزة يعد إنصاف للرواية وبطلتها زينب البكري، التي ظلت سنوات طويلة تعاني من القهر والظلم، فضلا عن كل فتاة وقعت تحت وطأة التشهير والتناول غير العادل، أو أي فتاة تعاني هزيمة في الحياة أو تحطم الأحلام كما جاء على لسان أحد أعضاء لجنة التحكيم.

وأوضحت رشا عدلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّها تهدي هذا الفوز لزينب البكري وكل فتاة مثلها، معبرة عن امتنانها الشديد وشكرها العميق للدكتورة سارة عناني صاحبة الترجمة إلى الإنجليزية، لما بذلته من جهد واضح في الترجمة، ما أقنع لجنة التحكيم بقيمة العمل دون خلل في المعنى الذي كنت أرمي إليه، مشيرة إلى أن سعادتها أيضا منطلقة من أنها كتبت هذا الرواية بإخلاص وحب وإيمان راسخ بما يقدمه ويكشفه للقارئ.

صدرَت رواية «شغف» في 2017 عن الدار العربية للعلوم «ناشرون» ببيروت، ووصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2018، قبل أن يعلن فوز ترجمتها الإنجليزية «The Girl with Braided Hair» التي ترجمتها سارة عناني، بجائزة بانيبال «Banipal» العالمية، لأفضل عمل أدبي مترجم عن العربية 2021/2022.

جدير بالذكر أنَّ جائزة «سيف غباش بانيبال»، توفر فرصة لاستكشاف ومناقشة مجموعة هائلة من الأعمال الأدبية، التي تمثل بوضوح إبداع الكتاب عبر مناطق مختلفة للناطق باللغة العربية، وتكونت لجنة تحكيم هذه الدورة، من روجر ألين «رئيس»، أستاذ في الأدب العربي والأدب المقارن، جامعة بنسلفانيا، روزماري هدسون، ناشر مؤسس دار «HopeRoad» للنشر، روناك حسني، أستاذ اللغة العربية ودراسات الترجمة في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وكارولين ماكورميك.