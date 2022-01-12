قراران للحكومة بإعادة تشكيل صندوق تكريم الشهداء وتعديل لائحة قانون الجامعات

أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 142 لسنة 2022، بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

كما أصدر قرارا ثانيًا رقم 146 لسنة 2022، نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارين اليوم وجاء نص القرار كالتالي: