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محمود مسلم

قرار وزاري بإضافة مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة إلى صندوق تكريم الشهداء

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الوطن
01:45 م | الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 11 لسنة 2022، بإضافة مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 28/1/2011 حتى 27/12/2013، إلى صندوق تكريم الشهداء وأسرهم.

كما نص القرار رقم 12 لسنة 2022، على إضافة الجندي حسين محمد عبدالفتاح محمد من «القوات المسلحة» والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 28/10/2013، إلى صندوق تكريم الشهداء أيضًا.

 

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء نص القرار كالتالي:

 

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