حكم تربية القطط المخيفة في المنزل بعد منشور ياسمين عبد العزيز

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل «إنستجرام»، يظهر فيها صور قطها الخاص، والذي أطلقت عليه اسم «بوسبوس» واعتباره حيوانها الأليف، ولكن مظهر القط كان مخيفا للمتابعين، وطرح بعضهم تساؤلا مهماً حول حكم تربية مثل هذا القط صاحب المنظر المخيف.

حكم تربية الحيوانات في المنزل

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن تربية الحيوانات الشرسة التي تؤذي الناس لا يجوز شرعا، والإسلام نهى عن ذلك، ولكن تربية الحيوانات الاليفة التي لا تضر ولا تؤذي الأشخاص فهذا أمر جائز شرعا ولا شيء فيه.

وأضافت أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تربية الحيوانات الأليفة يتوقف على شرط مهم، وهو أن تكون هذه الحيوانات لها منافع ويستفاد منها، مثل الرجل الكبير الذي يحتاج إلي كلب يؤنسه في طريقه، ولكن تربية الحيوانات للرفاهية أمر مكروه.

حكم تربية الحيوانات المؤذية

وأشارت آمنة نصير إلى أن تربية الحيوانات المخيفة التي يتأذى منها الناس أمر ممنوع شرعا، حيث يسبب تربية مثل هذه الحيوانات أذى للجيران والأشخاص، والقاعدة تقول إن الحيوان الذي يسبب أذى لا يجوز تربيته نهائيا.

تربية الحيوان صاحب المنظر المخيف

وأوضحت أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تربية الحيوانات الأليفة في المنزل ولكن لها شكل مخيف يتأذى منه الأشخاص حتى لو كانت قطة لا يجوز، والأمر لا يتوقف على نوع أو اسم الحيوان، لكنه يتوقف على الأذى الذي يسببه الحيوان سواء كان خطرا على الأشخاص أو يتأذى منه لأي سبب من الأسباب.