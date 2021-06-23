حكم تربية الكلاب في المنزل.. المفتي: نجسة عند الجمهور وطاهرة بالمالكية

شهدت محركات البحث سؤالا عن حكم تربية الكلاب، وفي هذا الإطار، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موضحا أن هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء، وأن جمهور أو غالبية العلماء، يرونا أن الكلاب بالفعل نجسة، وتابع «لكن مذهب المالكية الذي نتبناه في دار الإفتاء المصرية، ونفتي بناء عليه يقولون الكلب طاهر، وكل شيء فيه طاهر، لأنهم ينطلقون من قاعدة أن كل حيوان حي طاهر».

حكم تربية الكلاب

واستكمالا للحديث عن موضوع حكم تربية الكلاب في المنزل، أوضح المفتي في تصريح تليفزيوني ببرنامج «نظرة» الذي يقدمه حمدي رزق على فضائية صدى البلد، أنه قد يأتي نهي من الشرع الشريف بخصوص حيوان معين مثل حظر أكل الخنزير، فهو أمر تعبدي لكن ليس معناه أنه حيوان نجس مثلما يرى المالكية، وتابع بقوله لسائلة «لا حرج أن تتعايش مع الكلب وتتعبد ربها فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على بدنها وثوبها وارادت الصلاة فلا حرج عليها».

أهل الكهف

ويتواصل الحديث عن حكم تربية الكلاب حيث قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإمام مالك يرى أن الكلب طاهر، لكنه قص واقعة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي، وكان هناك كلب جرو صغير بالبيت، فتأخر جبريل فلما تأخر تعجب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ووجد جبريل يقف بالخارج، فسأله لماذا لم تأتي فقال إن هناك كلب ونحن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة أي تمثال معبود.

قتل الكلاب

وفيما يتعلق بموضوع حكم تربية الكلاب واصل المفتي السابق كلامه في فيديو بثه على قناته بموقع يوتيوب قائلا: إذا هناك شيئ حال دون دخول الملائكة الكرام، وفكر سيدنا رسول الله في قتل الكلاب كلها لكي تأتي الملائكة فنزل جبريل وقال له سمع الله ما قلت بينك وبين نفسك ويقول لك إن الكلاب أمة من الأمم فعدل عن قتلها وأجاز لنا كلب الزرع وكلب الصيد إلى آخره.

وتابع جمعة قائلا: وأهل الكهف كانوا في البرية ولم يكونوا أنبياء فلا يوجد مانع من تربية الكلام بوجهها عندما يكون هناك مزرعة أو حديقة أو مكان ينفع لذلك وهكذا اما التضايق بهذا الشكل وجعل الكلاب ألإضل من كثير ممن لبس الثياب فهذا لا يرضي الله.