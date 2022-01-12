مدبولي: الرئيس وجه بتنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بالعلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، بمدينة شرم الشيخ، مع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة فنادق «ريكسوس العالمية»، والمهندس نادر هشام علي، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين والمطورين السياحيين، لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

أشار الدكتور مصطفي مدبولي، في بداية اللقاء، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، بغرض تحقيق عدة أهداف، منها إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وتنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة العوائد الدولارية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هدف الدولة الحالي، تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلى أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر، يعود بالنفع على الجانبين، حيث سيحقق للدولة أهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.

سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخري للتطوير العقاري.

وأشار ناصر عبداللطيف، إلى أنه عقد اجتماعا مع عدد من سلاسل الفنادق العالمية الفاخرة، لمناقشة فرص الاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أنهم أبدوا تحمسهم للاستثمار بالمدينة، في ضوء الفرص الواعدة لهذه الوجهة السياحية الواعدة.

استعراض مخطط تطوير مساحة 7.5 مليون متر مربع على البحر

وجرى استعراض مخطط مقترح لتطوير مساحة 7.5 مليون مترمربع، بطول نحو 7 كيلومترا على البحر، من المقرر أن تضم عددا من الفنادق الفاخرة، وممرا مائيا متصلا بطول المشروع، ومطاعم عالمية، ومنطقة للمال والأعمال، فضلا عن مبان سكنية وإدارية وتجارية.