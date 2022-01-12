ذكرى وفاة كريمة مختار.. حكاية مشهد صعب لـ«ماما نونا» في «يتربى في عزو»

تحل اليوم، الذكرى الخامسة لوفاة الفنانة كريمة مختار «أيقونة الأمومة»، ولم تكن كريمة مختار مجرد فنانة أدت أدوارها باحترافية على شاشة التلفزيون والسينما والمسرح، ولكنها واحدة من أفضل النجمات التي شعر المصريون بأنها «أم» لهم، وهي تؤدي دور الأم في العديد من الأعمال المهمة، التي تميزت بصوتها الحنون وملامحها الناطقة بالحب وعطائها البالغ ولمساتها الرقيقة، التي جعلتها أيقونة بارزة للأمومة بالعالم العربي، كما أنها كانت تتأثر بأدوارها وتتقمص الشخصية كأنها حقيقية تعيشها وليس مجرد تمثيل، وهو ما برز بشدة في مسلسل «يتربى في عزو» الذي قدمت فيه دور «ماما نونا».

كواليس مشهد ضرب ماما نونا لـ حمادة عزو

الفنانة كريمة مختار خلال لقائها في برنامج «90 دقيقة» مع نجلها الإعلامي معتز الدمرداش والإعلامية مي الشربيني، روت تفاصيل مشهد ضرب الفنان يحيى الفخراني الذي كان يقوم بدور «حمادة عزو»، موضحة أنها كانت تشعر بالخوف تجاهه من أول لحظة تسلمت فيها السيناريو: «مشهد متعب وصعب على أي أم تضرب حبيبها اللي ربته»، مضيفة أن هذا المشهد يعبر عن صدمات بالنسبة للأم المصرية.

كريمة مختار: ضرب «حمادة عزو» كان كارثة وغير متوقع من «ماما نونا»

وتابعت الفنانة كريمة مختار، خلال اللقاء، بأن ضرب ابنها «حمادة عزو» كان كارثة وأمر غير متوقع بالنسبة لـ«ماما نونا»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالتعب قبل تصوير المشهد بأسبوع، وقعدت فترة بعيدة عن التصوير: «أنا كنت عيانة ومش عارفة مالي، وخايفة من تصوير المشهد، وأول ما نزلت التصويرعلى طول بدأنا بالمشهد ده ومكنش قدامي حل تاني»، موضحة أنه ليس من السهل على «ماما نونا» ضرب رجل في مثل عمر «حمادة»، خاصة وأن بينهما كل هذا الكم من الحب والارتباط.

رغم تاريخ كريمة مختار الكبير، إلا أن شخصية «ماما نونا» تعد من أبرز الأدوار التي قدمتها على الإطلاق، فتلك الشخصية تمثل الأم المصرية الطيبة البسيطة التي تحب أبناءها بجنون ولا تستطيع الاستغناء عنهم أو ترفض لهم طلب، ولاقت الشخصية تفاعلا مع الجمهور منذ عرض المسلسل عام 2007، حتى الآن.