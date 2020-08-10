إياد نصار يتأثر خلال حديثه عن كريمة مختار: كتلة من الإحساس

كشف الفنان إياد نصار، عن تفاصيل المشهد الذي جمعه مع الفنانة الراحلة كريمة مختار في فيلم "ساعة ونصف"، قائلا: إن الفنانة كريمة مختار فنانة عظيمة.

وقال "نصار"، في حواره التلفزيوني مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، متأثرا "كريمة مختار كانت كتلة إحساس، ووصلت الحالة بأبسط شكل، كنت في حالة تمثيل جيدة لما اشتغلت مع الفنانة كريمة مختار في فيلم ساعة ونصف".

وأضاف أنه تعلم كثيرا من الفنانة يسرا، والنجم عادل إمام، قائلا إنهما مؤسسة كبيرة في التمثيل، كما أن المطرب عمرو دياب نجم، ولكنه مؤسسة في الغناء يستفيد منه كثيرون.