شروط الالتحاق بالدورات التدريبية في قصر محمد علي لطلاب الإرشاد والآثار

يبدأ متحف قصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل، التابع لوزارة السياحة والآثار، تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التدريبي لمنتصف العام في فبراير 2022، لطلبة الكليات الأثرية والتاريخية، والتي تضم كلية الآثار كلية السياحة والفنادق، كلية الآداب قسم آثار، من داخل القاهرة الكبرى «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

حافظ: الدورة التدريبية تهدف للارتقاء بالعنصر البشري وطلاب الآثار

وقال الدكتور ولاء الدين حافظ، مدير عام قصر محمد علي، إنّ القصر ينظم عددا من الدورات التدريبية، سواء للعاملين به للارتقاء بالعنصر البشري أو لطلبة الآثار، أقسام ترميم وإرشاد، لرفع كفاءتهم وتحضيرهم لسوق العمل، حيث يتلقون تدريبا مكثفا ومعتمدا خلال فترة إجازة نصف العام.

اختيار الأعداد المقبولة حسب الأولوية

وأضاف حافظ، أنّه نظرا للحالة الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن، سيتم اختيار الأعداد المقبولة من طلاب كليات الآثار والكليات التاريخية، حسب الأولوية لمن يجيد إحدى اللغات الأجنبية، بعد إجراء المقابلة الشخصية.

شروط التقدم وضوابط الالتحاق بالدورة التدريبية

وعن شروط التقدم وضوابط الالتحاق، قال حافظ، إنّه حفاظًا على الجميع ومنعا للتكدس، سيكون التقديم عبر الرابط: https://forms.gle/7UcefszYnKBUsP558، موضحا أنّ هذه الخطوة تأتي لضمان عدم التكدس أو الزحام في ظل جائحة كورنا، راجيا الجميع الالتزام بمعايير وشروط التقديم لمن ينطبق عليه ذلك.

ولفت إلى أنّ المرحلة التالية ستكون فرز الاستمارات واختيار من تنطبق عليهم الشروط لإجراء المقابلة الشخصية في الموعد المحدد، حيث يجب على المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي، وكارنيه الكلية، وآخر موعد للتقديم والتسجيل يوم 14 يناير 2022.

مقابلات شخصية بعد القبول لمن انطبقت عليهم الشروط

وأوضح أنّه سيتم إعلان أسماء المتأهلين لإجراء المقابلات الشخصية، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير بهذا التدريب السنوي عبر الصفحة الرسمية للمتحف.