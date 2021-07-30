عميد كلية الآثار: مقوله «مصر أم الدنيا» حقيقية.. اتصلنا بكافة الحضارات

أكد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار، أن مقولة «مصر أم الدنيا» لها ما يؤيدها، حيث إن مصر كانت الحضارة الوحيدة في العالم التي تماست واتصلت بكافة الحضارات، كالهندية، وبلاد طريق الحرير، وآسيا الوسطي، وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف رجب، خلال استضافته ببرنامج «المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «TEN»، أنه وأثناء عمله كملحق ثقافي في السلك الدبلوماسي، عمل على جمع مديري شركات السياحة العالميين، ودعاهم لزيارة أقاربهم في مصر، «أقاربهم في مصر هم أحمد بن طولون، والمنصور قلوون، وقطز، وأيبك، دول كلهم من أسيا الوسطي».

وأوضح أن مصر تعتبر منطقة ثقل حضاري في منطقة الجزيرة العربية كافة، يليها العراق والصين والهند، «دول كلهم مناطق فيها ثقل حضاري كبير، والثقل الحضاري التي تحصل عليه الدولة بسبب ما تنتجه، والهند كانت بتنتج العطور والبخور والأخشاب، وهو ما كان يفتقده المصري القديم».

وأكد أنه وأثناء زيارته إلى دولة الهند، وجد في بعض المعابد هناك بعض النقوش المصرية القديمة، وهي أحد الشواهد التي تؤيد وصول الحضارة المصرية القديمة إلى مختلف بقاع العالم، «لازال هناك رسوم فرعونية ومصرية قديمة على بعض المعابد المعاصرة للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة لوجود البخور والعطور».