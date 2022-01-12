وزيرة التخطيط: مصر تحظى بعلاقات تعاونية وثيقة مع جميع شركاء التنمية

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر والتقدير لإدارة منتدى شباب العالم، المقام في مدينة شرم الشيخ، في الفترة بين 10 لـ13 يناير، على تنظيم حلقة نقاشية مع شركاء التنمية، موضحة أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك الحلقة النقاشية، تأكيد على النهج التشاركي التي تنتهجه الدولة المصرية، في جميع الخطط والرؤى وبرامج التنمية.

مصر تحظى بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم

وأضافت «السعيد»، خلال الجلسة النقاشية، أن مصر تحظى بعلاقات تعاونية وثيقة مع جميع شركاء التنمية، وتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، وهي عضو فاعل في جميع أو أغلب مؤسسات ومنظمات الدولية والإقليمية منذ نشأتها، موضحة أن مصر تحظى بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في مختلف القطاعات، سواء الإسكان أو البيئة أو المشروعات الصغيرة أو النقل أو التعليم والطاقة والصحة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكل هذا في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

مصر تحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كافة دول العالم

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر تحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كل دول العالم، بالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم، قدمت تقرير وطني طوعي للأمم المتحدة، «عشان تقول للأمم المتحدة هي بقت فين وحققت أهداف قد ايه، في مراحل تحقيق أهداف التنمية المستدامة».