وزيرة التخطيط: العالم سيفقد 255 مليون وظيفة بنهاية 2022 بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الأجندات الدولية الأممية مثل أجندة التنمية المستدامة 2030 والأجندة الإفريقية 2063 وأجندة مصر 2030 تتفق على أهمية قضية الفقر وأبعاد الفقر في التأثير على معدلات التنمية، موضحة أن جائحة كورونا كانت سببا في حدوث تدهور شديد يقدر بنحو 70% في الاستثمار وانخفاض شديد في معدلات الاستثمار، وسيتم فقدان 255 مليون وظيفة بنهاية هذا العام، كما أن 250 مليون مواطن سيدخلون مستويات الفقر بنهاية العام الجاري.

مؤشرات عديدة لتحديد معدلات الفقر

وأضافت السعيد، خلال جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الفقر كان ينظر له في الماضي وفقا لمستوى دخل الفرد، ومع تطور المؤشرات والتعريفات المختلفة، اتجهت الأنظار إلى مستويات المعيشة وأبعاد مختلفة في قياس مؤشرات الفقر، مثل التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في أي دولة.

وتابعت وزيرة التخطيط: «عندما ننظر إلى مؤشر التعليم، فإننا نركز على نسب التسرب ونسب الملتحقين في التعليم ما قبل الجامعي، وعندما نتحدث عن مؤشر الصحة، فإننا نتناول مستوى الخدمات الصحية والتغذية، أما المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن فإننا نتناول الصرف الصحي والحصول على مياه نظيفة والكهرباء وشبكة الطرق، بالإضافة إلى متوسط الدخل الذي يحصل الفرد عليه».

كورونا أكبر أزمة اقتصادية تعرض العالم لها في القرن الحديث

وأشارت، إلى أن جائحة كورونا أكبر أزمة اقتصادية تعرض العالم لها في القرن الحديث، لأن الأزمات الاقتصادية السابقة مثل الكساد الكبير، كانت مرتبطة بقطاعات معينة مثل القطاع المالي والديون أو ترتبط بمناطق معينة مثل أزمات أسيا أو أزمة أمريكا اللاتينية.

وأشارت، إلى أن أزمة كورونا أثرت على الإنسانية وانتقلت تداعياتها من منطقة للمناطق الأخرى، وأثرت على المشترين والبائعين حول العالم؛ وهو ما أدى إلى تدهور شديد في معدلات الاستثمار.