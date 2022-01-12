تامر هاشم يعلن إصابته بكورونا.. الحالة الثالثة في الوسط الفني خلال 24 ساعة

أعلن الفنان تامر هاشم، إصابته بكورونا، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، بقوله: «إيجابي الحمد لله»، ليكون حالة الإصابة الثالثة بفيروس كورونا اليوم، بعد الفنانة مديحة حمدي، والفنان إدوارد، كما أن إصابته هي الثانية بـ«كوفيد 19».

معلومات عن تامر هاشم

الفنان تامر هاشم أحد أعضاء فريق كاريوكي، وشارك بالتمثيل مؤخرا من خلال مسلسل «سابع جار»، مع الراحلة دلال عبدالعزيز، والفنانة شيرين، ثم شارك مع الفنان أحمد فهمي في فيلم «على بابا»، ومن أبرز أعماله أيضا: «ضد الكسر، بنات ثانوي، الفيل الأزرق 2، أسوار عالية، الجزء الرابع من حكايات بنات».

وكان آخر ظهور لـ تامر هاشم، من خلال نشر صور من خطوبة شقيقته الصغرى أواخر العام الماضي 2021، معلقا: «لا أصدق كيف كبرت، أتمنى لكِ ولخطيبك حياة سعيدة».

يعد الفنان تامر هاشم، الحالة الثالثة من حصاد إصابات فيروس كورونا اليوم، حيث أكدت الفنانة مديحة حمدي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن إعلان الفنان إدوارد، مساء اليوم، تأكيد إيجابية الفيروس، عبر «فيس بوك».

كورونا يضرب الوسط الفني

وأصيب العديد من نجوم الفن خلال الفترة الماضية بفيروس كورونا، و يعد أبرزهم، «مديحة حمدي، إدوارد، نجلاء بدر، عبدالرحمن أبو زهرة ، منة بدر تيسير، كريم محمود عبدالعزيز، محمد كيلاني، هنا الزاهد وأحمد فهمي، أحمد حاتم، شذى، تامر حبيب».

وتعد حالة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، هي الأكثر تأثرا بسبب إصابته بضيق التنفس، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكن حالته مستقرة الآن، وتواجده بالمستشفى أمر احترازي.