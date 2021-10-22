دليلك للحفلات وأسعار تذاكرها في أيام الإجازة: منها حفل كاريوكي

يحصل العديد من الموظفين والعاملين بالدولة على إجازة تصل إلى 3 أيام متتالية، بعدما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي العطلات الرسمية يفضل العديد من الأشخاص الخروج والتنزه، كما يحب البعض حضور الحفلات المختلفة، لذا تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة دليل الحفلات خلال أيام العطلة التي بدأت منذ أمس وتستمر لمدة يومين.

حفلات تقام خلال أيام الإجازة

تقيم دار الأوبرا حفل منال محيى الدين وأنامل شرقية على المسرح المكشوف، اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021- 8 مساء، مع مجموعة متنوعة من أشهر الأعمال المصرية العربية التى أعدت خصيصا لآلة الهارب والمجموعة.

التذاكر متاحة فى شباك الحجز وأونلاين، بسعر يصل إلى 110 جنيهات.

حفل كاريوكي اليوم

يحيى فريق كايروكى، حفلاً غنائيًا اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر أكتوبر الجارى، بالتجمع الخامس، ويقدمون خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

حفلات ساقية الصاوي

لا توجد حفلات خلال هذا الشهر بساقية الصاوي، ولكن تقام اليوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر: وصلة سماع (إنشاد ديني) ب قاعة الحكمة، بالإضافة إلى مسرحية فركش - قاعة الكلمة وسعر تذكرة الدخول 40 جنيها.

يذكر أن وزير القوى العاملة، أعلن في تصريحات سابقة أن يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، تم منحه كإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.