الخيول الهولندية تتفوق بمسابقات الفروسية في مصر.. أقواها «الوورم بلود»

ممشوق القوام، قوي البنيان، مرتفع عن الأرض مسافة 1.90 متر، بارز العضلات، طويل الجسد، ضخم الوجه، نوع من الخيول تجذب انتباهك فور مشاهدته في أحد سباقات السرعة أو قفز الحواجز.. إنّه «الوورم بلود» أضخم وأقوى حصان في مصر، يرجع أصله إلى هولندا، ويتراوح سعره بين 50 ألفا و50 مليون يورو، حال مشاركته في الأولمبياد وحصوله على بطولات.

بطل الرياضات الفروسية المختلفة

وقال الكابتن حسام رستم، شيخ مدربي الفروسية، وصاحب مدرسة ركاب خانة، إحدى أشهر مدارس الفروسية في مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الخيول الأجنبية تستخدم في رياضات الفروسية المتنوعة بـ«قفز السدود، والترويض، وسباقات القدرة والتحمل، وسباقات السرعة»، موضحًا أنّها تميزت في قفز السدود خاصة الهولندية، والألمانية، والإنجليزية، والآيرش، والهانوفيريان، لذا فهي الأشهر في جميع أنحاء العالم.

الخيول بديل سلاح المدرعات

وأشار إلى أنّ الخيول الفائزة في الأولمبياد الأخيرة، معظمها هولندية وورم بلود أي «ذات الدماء الحارة»، وأنّها أفضل اختيار في تلك السباقات، لكونها كبيرة الحجم وتتميز بقوة جسمانية تدفع الأرض وتقفز السد، فالخيل بديل لسلاح المدرعات.

تتراوح بين 10 آلاف و50 مليون يورو

وأوضح «رستم» أنّ الخيول الأجنبية المشاركة في بطولات عالمية والمدربة، أسعارها مرتفعة حال فوزها في البطولات، وأنّ الحصان الأجنبي عمر 3 سنوات بدون بطولات سعره يتراوح بين 10 و20 ألف يورو، بينما حصان والديه حال فوزهما في البطولات يتراوح بين 40 و50 ألف يورو، وإذ حقق بطولات يرتفع سعره إلى 100 ألف يورو، وأغلاها الحصان المشارك في الأولمبياد بطوكيو أو ريو دي جانيرو، ويصل سعره إلى 50 مليون يورو.

لا مقارنة بين الخيل العربي والأجنبي

وأضاف شيخ مدربي الفروسية، أنّ الخيول عبارة عن صناعة، والفارس هو من يصنع بطلا آخر وهو الحصان، والمقارنة بين الخيل العربي والأجنبي مقارنة ظالمة، فالخيول الأجنبية ليست جميلة، لكن العربية جمالها مثل عصفور الكناريا أقصى استخدام له سرعة قصيرة وترويض، ومسابقات جمال، وأدب، وإذا استخدمت في القفز تكون ارتفاعات بسيطة، ولا تستخدم في القفز القاسي أكثر من متر، إلا في وجود ندرة في نوع الفرس العربي الطويل ومرتفع القوام.

الهانوفيريان أفضل وأقوى الخيول

وتابع أنّ خيول الهانوفيريان أعلى حصان بها يصل ارتفاعه إلى 1.90 متر، بينما الخيول العربية أقصى ارتفاع لها 1.40 متر، رفيعة القدمين، ورأسها منحوتة، ولديها سرجة في الظهر، ومشوال في الذيل.

استيراد الخيول الأجنبية للمسابقات

يرجع وجود الخيول الأجنبية في مصر وتحديدًا الهولندية، أوضح «رستم»، لاستيرادها لمشاركتها في مسابقات الفروسية وقفز الحواجز المرتفعة.

مصر تشارك في أولمبياد الفروسية

وأضاف أن مصر شاركت بأجمل فرسان في ريو دي جانيرو ولم توفق، وفي طوكيو استبعدت وشطب نتائجها بسبب خطأ إداري من الاتحاد المصري للفروسية، بالتكتم على وجود فارس عليه شبهة في تحاليل المنشطات، والاتحاد الدولي أرسل تقارير بشأنه، وإرساله إلى طوكيو ونتيجة محكمة الإدارية العليا أثبتت تعاطيه للمنشطات، وأبرز فرسان العالم في مصر سامح الدهان، وعبدالقادر سعيد.

الفروسية رياضة شهيدة إعلاميًا

ونوه أن بطولات الفروسية تقام كل أسبوعين على مدار السنة، وأنها رياضة شهيدة إعلاميًا.

بدء تدريب الأطفال من 7 سنوات

وحول السن المناسبة لتدريب الأطفال على الفروسية، قال «رستم»، إن الأفضل بلوغه 7 سنوات ليكون العمود الفقري قد استقام، وأصبح قادرًا على خطوات الحصان التي تؤثر في شكل العمود الفقري إذا كان أصغر، والأفضل تعليم الطفل مسميات الأشياء، والركوب الخفيف مبكرا، والطفل الذي ينظر بشغف ولا يخاف أو يتردد يصبح فارسا جيدا.

40 لعبة تحت مسمى الفروسية

ولفت إلى أنّ هناك 40 لعبة تأتي بمسمى الفروسية، منها السرعة، والقدرة والتحمل، وقفز الحواجز، والترويض، والتقاط الأوتاد، والبولو «لعبة الملوك»، ومصر لديها فريق «بولو» من أفضل الفرق بالعالم وحقق الكثير من البطولات الدولية.