5.23 مليار دولار حجم تمويلات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 2021

تصدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ، بالمركز الأول عالميًا كأفضل منظم مفوض ومدير منسق ضمن قوائم تصنيف بلومبرغ للعام 2021 م، كما أظهرت ذلك قائمة عمليات التمويل الإسلامي العالمية لعام 2021 م الصادرة عن مؤسسة بلومبيرج، لتتفوق بذلك على البنوك العالمية والإقليمية الرائدة في هذا المجال.

دور المؤسسة في تعبئة الموارد

ويقر التقييم بالدور الرائد الذي تلعبه المؤسسة في تعبئة الموارد على مستوى العالم من مجموعة واسعة من الشركاء والمستثمرين والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، ويعكس مدى التأثير الإيجابي لنموذج الأعمال الذي تنتهجه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الأسواق المالية.

حجم تمويلات المؤسسة خلال 2021

في عام 2021 م، سجلت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حجم تمويلات تزيد عن 5.23 مليار دولار أمريكي، غطت حصة سوقية بلغت 21.2٪ كمدير منسق للتمويلات و18.6٪ بصفتها منظم مفوض لهذه التمويلات.

جدية والتزام فريق المؤسسة الدولية

وتعليقًا على التصنيف قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل: «يشرفنا أن نكون في صدارة قائمة بلومبرج لعام 2021م للتمويل الإسلامي بصفتنا مدير منسق ومنظم مفوض ذو المركز الأول، توضح هذه التصنيفات جدية والتزام فريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بأن تكون حافزًا لتنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية

وتساهم تمويلات التجارة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) في نهاية المطاف في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس في جميع أنحاء العالم.

وبالنظر إلى حجم التحديات التي واجهها عام 2021 للاقتصاد العالمي، فإننا سعداء للغاية للاستمرار في تقديم دعم استراتيجي كبير لدولنا الأعضاء في هذه البيئة الصعبة، ونتطلع إلى عام 2022م بالكثير من التفاؤل لهذا الإنجاز، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لشركائنا في التمويل على ثقتهم المستمرة وثقتهم بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في قيادة العديد من صفقات التمويل الجماعي.

قوائم عمليات التمويل الجماعي

تنشر مؤسسة بلومبيرج قوائم لعمليات التمويل الجماعي كل ثلاثة أشهر وبشكل سنوي لتصنيف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال، في فئات مختلفة: «المنظمون المفوضون للتمويل، و المدراء المنسقون للتمويل ، والوكلاء الإداريون والمستشارون عبر الصفقات المتنوعة ، والتي تشمل القروض والسندات و عمليات الاندماج والاستحواذ».