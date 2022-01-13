المشدد 15 سنة لـ5 متهمين بتكوين عصابة للإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 15 سنة، والغرامة 500 ألف جنيه، لمتهمين بتكوين تشكيل عصابي خطير، ضم 5 أشخاص، بتهمة ترويج المخدرات التخليقية على الشباب والمواطنين، بجوار مراكز الشباب والأندية الشبابية.

تفاصيل ضبط عصابة تجارة المخدرات

وردت معلومات لرئيس مباحث المخدرات بأمن القليوبية، تفيد بقيام 5 أشخاص بتكوين فيما بينهم تشكيل عصابي، يتزعمهم عاطل يدعى «المو»، هارب من السجون العمومية وقت ثورة يناير 2011، وقام بضم أفراد تشكيل عصابي، يضم «عامل زراعى وخراط وفني تكييف وتبريد ومطبعجي» لترويج الشادو والآيس فى مناطق قليوب وشبرا وبنها.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث، توصل إلى أن المتهمين يعتزمون ترويج صفقة كبيرة من الشادو والآيس في أعياد الميلاد والكريسماس مؤخرا، كما يركزون نشاطهم الإجرامي على الترويج بجوار الأندية ومراكز الشباب والمعاهد الدراسية والمدارس.

حملة مكبرة لضبط المتهمين

كما توصلت التحريات، إلى أن أفراد التشكيل يتخذون من منطقة عرب شركس بقليوب، وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

فقامت حملة مكبرة من مباحث المخدرات، وبالتنسيق مع الأمن العام، وتم استهداف المتهمين وألقي القبض على المتهمين الخمسة، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 1850 لفافة من مخدر الآيس، و3240 لفافة من الشادو، و2800 قرص مخدر، ومبلغ مالي 33 ألف جنيه، و1600 دورلار، وطبنجتين، إحداهن صوت، وفردي خرطوش، وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة.