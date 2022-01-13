أستاذ أدب شعبي: «توم آند جيري» و«ميكي ماوس» لها تأثير سلبي على الأطفال

قال الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة، إن كائن «الغول» هو كائن خرافي ومرتبط بالموت أو الوفاة، وهي دائما ما تفترس بطل الحكاية، «الحدوتة حلت المشكلة وأظهرت إزاي الخير بينتصر على الشر».

أهمية نبرة الصوت وتعبيرات الوجه خلال سرد القصة

وأضاف «مرسي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هناك الكثير من الدلالات والتعبيرات التي تنتقل من سارد القصة إلى الطفل من خلال نبرة الصوت وتعبيرات الوجه، وهي الأشياء التي تبقي عالقة في ذهنه، «العبارة بتكون واحدة، ولكن الطفل بيفهم من دلالات الصوت».

الحدوتة حلت مشكلات وأظهرت كيفية انتصار الخير على الشر

وأوضح أن الحدوتة وعندما يتم سردها على الأطفال لأكثر من مرة فلا يملوا من سماعها، «بينشط ذهنهم وخيالهم، ووقت سرد القصة الطفل بيسترخي ويريح، والحالة اللي بتخلقها الحدوتة هي اللي بتخليه ينام».

وأكد أنه وبسبب ظروف الحياة وسرعة إيقاعها لدى الشر واللهث وراء الرزق والعمل والكثير من الضغوط فقد سرقت من أوقات الآباء والأمهات ولم يستطيعوا الجلوس مع الأطفال والحديث معهم، «للأسف مبقاش عندهم الزاد اللي ممكن يقدموه للأطفال، وده مش في الحواديت فقط ولكن فيه جانب كمان من التراث الشعبي وهي الفوازير، وهي حكي صغير وفي غاية الأهمية».

«توم آند جيري» و«ميكي ماوس» مش من ثقافتنا

وتابع: «إحنا سيبنا أطفالنا لتوم أند جيري وميكي ماوس وغيره من أفلام الرسوم المتحركة وهي نتاج ثقافات أخرى وليست ثقافتنا، وبالتالي فالطفل ينتقل إليه دون وعي مني أو منه قيم ومجتمع وثقافة أخرى صحيح فيها مشتركات ولكن فيها أيضا حاجات مختلفة، وقد تتناقض تماما، وبالتالي يكون ليها تأثير سلبي».