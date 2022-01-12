القصة الكاملة لحريق شقة الهرم.. «عود كبريت» أنهى حياة 4 أشقاء في غياب الأم

في الوقت الذي غابت فيه الأم عن البيت، كان صغارها الأربعة يلعبون معًا، فاقتربت أناملهم الصغيرة من أعواد الكبريت، وبدأوا يعبثون بها ظنًا منهم بأنها لعبة مُسلية حتى تحضر الوالدة بالحلوى، ولكنها كانت لعبة الموت التي التهمت أرواحهم دون رحمة، حين اشتعلت النيران من حولهم تتسابق على إنهاء حياتهم حتى نجحت.

وفاة أربعة أشقاء حرقًا

واقعة مأساوية شهدتها إحدى الشقق السكنية بمنطقة كفر طهرمس بالهرم التابع لمحافظة الجيزة، بالأمس، راح ضحيتها أربعة أطفال أشقاء، بعد أن اندلع الحريق في الشقة بسبب اللعب بأعواد الكبريت، وهم «جودي عماد، تبلغ من العمر 8 سنوات، ويوسف، صاحب الـ6 سنوات، وجورين، ابنة الـ5 سنوات، وعبد الرحمن الذي لم يتعد عمره عامين».

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن من قسم شرطة الهرم، إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد دسوقي، مأمور قسم شرطة الهرم.

الجيران كسروا الباب بعد فوات الأوان

وكان الجيران قد تفاجأوا بتصاعد أدخنة من الشقة المجاورة لهم، فأسرعوا بكسر الباب ومحاولة إخماد النيران؛ لإنقاذ حياة الصغار الأربعة، ولكن بعد وفات الأوان، بعد أن تعالت أصوات صراخ الأم التي ظلت تخبر الجميع من حولها بأن الذين رحلوا أبنائها، وتبين وفاة الطفل الصغير حرقًا، وتلاه أشقاؤه بعد فشل محاولة إنقاذهم.

أسرع الجيران بنقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى أم المصريين في محاولة لإسعافهم، ولكنهم لقوا مصرعهم خنقًا بالدخان.

أحد الجيران: حاولنا إخماد الحريق وفصلنا الكهرباء

وأكد أحد الجيران في تصريح خاص لـ«الوطن» عبر خاصية البث المباشر، أنهم لم يتمكنوا من دخول الشقة لإنقاذ الصغار بسبب كثافة الأدخنة المتصاعدة، بينما أسرعوا لفصل الكهرباء حتى لا يتطور الأمر وينتقل الحريق للشقق المجاورة، وجرى إخطار غرفة عمليات النجدة وجهاز الحماية المدنية، التي حضرت على الفور وتم إخماد الحريق.