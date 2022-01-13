«الإفتاء»: الصلاة خلف صفوف الجماعة منفردا صحيحة شرعا

وجه أحد الأشخاص سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، مضمونه «ما حكم صلاة من يقف وحده منفردًا خلف الصفوف ولا يقف في صفوف الجماعة أثناء الصلاة؟»، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني.

حكم الصلاة منفرد خلف الصفوف

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم؛ فهي أفضل من صلاة الفرد كما ورد في صحيح البخاري: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين درجة»، وفي روايةٍ له أيضًا بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة»، والفَّذُّ، أي: الفرد.

وأضافت دار الإفتاء، أن العلماء ذكروا أَنَّ صلاة الجماعة هي شعار الإسلام؛ قال أبو عبد الله المواق المالكي في التاج والإكليل: «قال ابن العربي: الصلاة في الجماعة معنى الدين، وشِعَار الإسلام، وقال العلامة الدمياطي الشافعي في إعانة الطالبين: «الجماعة أولى؛ لأنها أكثر منه، وشِعَار الإسلام قائم بها»، والأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفًا متراصة تامة غير منقوصةٍ، وأَنْ لا يُشرع في صفٍّ حتى يَتم الذي قبله، فيبدأ بالصف الأول ثم الذي يليه، وهكذا إلى آخر الصفوف؛ فقد روى الإمام أبو داود في «سننه» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتِمُّوا الصفَّ الـمُقدَّم، ثمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِن نَقْصٍ فَليكُن فِي الصفِّ المؤخَّرِ».

يجوز الصلاة خلف المصلين لعذر

وأشارت دار الإفتاء، إلي أن صلاةُ المنفرد خلف الصف الذي لم يكتمل لعذر صحيحة شرعًا، فإن كان لغير عذر صحّت مع الكراهة، مع حصول ثواب الجماعة للمصلّي على كل حال، ويستحب له أن يدخل في الصف خروجًا من خلاف فقهاء الحنابلة الذين يرون بطلان صلاته.