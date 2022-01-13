ما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب

ما حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس؟ سؤال يبحث عن إجابته البعض لبيان جوازه شرعًا من عدمه، الأمر الذي أوضحه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بقوله إنه لا يجوز للإنسان أن ينام عن صلاة الفجر، لقول الله تعالى: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» (النساء: 103)، فيجب صلاة الفجر في وقتها.

اتخاذ كل أسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر

وأضاف عبر بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ«الفيس بوك»، أنه إذا اتخذ الإنسان كل أسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر ثم لم يستيقظ، فإن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان وليس عليه إثم، وعليه أن يبادر إلى صلاة الفجر بمجرد استيقاظه من النوم، ولكن إذا تهاون يكون عليه إثم، لأنه فوَّت وقت الصلاة، لأن هناك من يقولون «ليس في النوم مبالغة»، لكن الأمر لا علاقة له بأن الشخص بالغ في النوم ولكنه لم يأخذ الاحتياطات التي يجب عليه أن يأخذها للاستيقاظ إلى صلاة الفجر.

واستطرد: «هناك خلط بين مفهوم الفجر ومفهوم الصبح، فهناك من يقول أنهما مختلفان، لكن الصبح هو الفجر، لكن الصبح هو لغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفجر هو لغة القرآن الكريم، حيث قال تعالى: «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» (الإسراء: 78)، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة، والصبح يقصد صلاة الفجر، وليس صحيحًا ما يقوله بعض الناس أن صلاة الفجر هي الصلاة الفريضة والصبح هي السنة الخاصة بصلاة الفجر، أو العكس، وهذا أمر غير صحيح».

حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

وتابع: «صلاة الفجر وقتها منقسم إلى أوقات، منها وقت ضرورة القيام للصلاة، وهناك وقت يسمى بوقت الأفضلية ووقت الاختيار ووقت الضرورة أن يقوم سريعًا لأن يُصلِّي».

وعن حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، أشار إلى أنّ الصلاة إذا صلاها الفرد إلى صلاة الظهر لا تكون قضاءً، ولكن لا يعني التهاون في الصلاة إلى وقت صلاة الظهر، لأن قبل صلاة الظهر هناك أوقات كراهة من بينها قبلها بـ10 دقائق.