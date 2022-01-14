دعاء يوم الجمعة للمريض.. تحروا ساعة الإجابة ورددوا ما دعا به الرسول

يعد الدعاء من بين سنن يوم الجمعة، لاسيما وأنّ هذا اليوم، فيه ساعة إجابة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبحث كثيرون عن دعاء يوم الجمعة، أو الدعاء للمريض على وجه الخصوص، كما يفضل ترديد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم الجمعة للمريض

وبالحديث عن موضوع دعاء يوم الجمعة للمريض، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن تفسير حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه «اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً»، وأجاب عن السؤال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر بث مباشر في صفحة الدار على «فيس بوك»، حيث قال في معنى الحديث: «شفاء لا يترك أي مرض ولو بسيط فهذا الدعاء الأفضل إذا كان الإنسان مريضا، اللهم اشف عبدك فلان شفاء لا يغادر سقما»، موضحا أنّ هذا الدعاء يدل على الشمولية والرجاء من الله أنّ يشفي المريض دون أن يترك أي شيء في جسده.

ساعة الإجابة يوم الجمعة

وبالإضافة إلى دعاء يوم الجمعة للمريض، يستحب الدعاء في هذا اليوم وأن نسأل الله حاجتنا في كل الأمور فيما يرضيه، فعن أبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «خيرُ يومٍ طلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ الجُمُعة، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه أُهبِطَ، وفيه تِيبَ عليه، وفيه ماتَ، وفيه تقومُ السَّاعةُ، وما مِن دابَّة إلَّا وهي مُصِيخةٌ يومَ الجُمُعة، مِن حِين تُصبِحُ حتى تطلُعَ الشمس؛ شفقًا من الساعةِ، إلَّا الجِنَّ والإنسَ، وفيه ساعةٌ لا يُصادِفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلِّي يسأل اللهَ عزَّ وجلَّ حاجةً إلَّا أعطاه إياَّها، قال كعب: ذلك في كلِّ سَنةٍ يومٌ؟ فقلت: بل في كلِّ جُمُعة، قال: فقرأ كعبٌ التوراة، فقال: صدَق رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال أبو هريرة: ثم لقيتُ عبدَ اللهِ بنَ سَلَام، فحدَّثتُه بمَجْلِسي مع كعب، فقال عبد الله بنُ سَلَامِ: وقد علمتُ أيَّةُ ساعةٍ هي. قال أبو هريرة: فقلتُ: أخبِرْني بها، فقال عبدُ الله بنُ سَلَامٍ: هي آخِرُ ساعةٍ من يوم الجُمُعة، فقلت: كيف هي آخر ساعة من يوم الجُمُعة، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُصادِفُها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلِّي، وتِلك الساعةُ لا يُصلَّى فيها؟ فقال عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ: ألمْ يقُلْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن جَلَس مجلسًا ينتظرُ الصَّلاةَ، فهو في صلاةٍ حتى يُصلِّي؟ قال: فقلتُ: بلى! فقال: هو ذاك».

الرقية الشرعية

وبالعودة لموضوع دعاء يوم الجمعة للمريض، يستحب ترديد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية، ففي صحيح مسلم عنْ عُثْمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيِّ، أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ في جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ فَقالَ له رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ضَعْ يَدَكَ علَى الذي تَأَلَّمَ مِن جَسَدِكَ، وَقُلْ باسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

أدعية الشفاء من الأمراض

وبالإضافة إلى دعاء يوم الجمعة للمريض، قال أمين الفتوى، إنّ هناك بعض الأدعية المأثور ترديدها للشفاء من الأمراض ومنها: «اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين» وأيضا دعاء: «اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض».

كما يمكن ترديد دعاء الشفاء من المرض:« ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين، يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».