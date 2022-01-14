المتهم بضرب ابنة الحضري وصديقيها: «رديت عليهم بعد ما هانوني»

بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بالاعتداء على شدوى عصام الحضري وصديقيها، أمس الخميس، حيث تعدى المتهم عليهم بالضرب، والذي يعمل كحارس أمن بكمباوند الكونتننتال بالشيخ زايد، وإحداث تلف في سياراتهم الثلاث من نوع «مرسيدس وقشقاي وأوكتافيا»، وإصابة واحد من أصدقاء ابنة الحضري، بينما كانوا يستقلون سياراتهم في طريقهم للسهر في أحد الكافيهات في روضة زايد.

وقال المتهم، إنه كان ينفذ تعليمات وظيفته كحارس أمن لكومباوند الكونتيننتال في الشيخ زايد، وأنه لم يبدأ بالتطاول على ابنة الحضري وصديقيها، ولكن هم من بدأوا أولاً وأهانوه بألفاظ خادشة للحياء، جرحت كرامته، بعد أن قال لهم ممنوع الوقف في هذا المكان.

حارس الأمن: «أنا كنت بدافع عن نفسي»

وكان قد قال إنه حاول الدفاع عن نفسة، ولم يكن يقصد حدوث هذا الأمر بأكمله قائلا: «أنا عايز آكل عيش»، وهم من بدأوا برفع الأيدي، مما أدى إلى إصابة أحد أصدقاء شدوى الحضري بجرح في الرأس إثر التشابك بالأيدي.

المعاينة: «تلفيات في سيارة ابنة الحضري وصديقيها»

وجرت التحقيقات في الواقعة من قبل المباحث الجنائية التابعة لمحافظة الجيزة، ونتج عن المعاينة ملاحظة وجود تلف في سيارة شدوى الحضري وسيارتا صديقيها بكسر في الزجاج الأمامي للسيارات الثلاث.

وأكد المتهم على أنه حذر عددا من المرات أنه من غير المسوح الوقوف في هذا المكان، وأن هذه تعليمات لا دخل له بها، ولكنهم لم يستجيبوا له وأخذوا ما قاله بعين السخرية، مما أثار غضبه، وتتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.