محافظة الجيزة: تنفيذ خطة لرصف شوارع وطرق العمرانية والحوامدية

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعه إنجاز مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

كما تابع محافظ الجيزة، جهود مجلس مدينة الحوامدية في تنفيذ أعمال تطوير شارع الجمهورية والتي تشمل توسعة وإزالة للتعديات على الطريق وتنفيذ أعمال فرد لطبقة الأسفلت، وجاري استكمال الأعمال لتيسير الحركة المرورية بذلك القطاع.

رصف شوارع العمرانية

كما اطلع المحافظ على مجهودات حي العمرانية في تنفيذ أعمال الرصف بشارع صبحى المحامي، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بشارعي استديو الأهرام والوحدة العربية، بالإضافة إلى البدء بفرد الطبقة الأسفلتية السطحية بشارع الهنيدي، وذلك من شارع الهرم حتى شارع محمود عامر استكمالا لأعمال تطوير الشوارع بنطاق حي العمرانية وخاصه متفرعات شارعي الأهرام وترعة الزمر.

وقام حي شمال الجيزة بالبدء في رصف شارع ذكي مطر المتفرع من شارع محمد حجازي وحتي شارع بلال وجاري استكمال الأعمال لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.