أسعار الأسماك في السوق المحلية اليوم.. تراجعت بنسبة 15% لكثرة المعروض

تراجعت أسعار الأسماك في السوق المحلية بنسبة 15% لكافة الأنواع وسط وفرة في العرض، وسجلت أسعار الأسماك بنوعيها المجمد والطازج، انخفاضا ملحوظا نتيجة تراجع الطلب وزيادة المعروض.

الأسماك تتراجع 15%

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسعار الأسماك شهدت تراجعا بنسبة 15%في السوق المحلية، مشيرا إلى توفر كميات تغطي احتياجات المستهلك، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة بالرغم من الظروف الجوية التي تلعب دورا كبيرا في الإقبال عليها.

وأرجع «عثمان»، تراجع الأسعار إلى ركود المبيعات الناتج عن انخفاض أسعار الدواجن ووفرة المعروض بالإضافة إلى اتجاه الحكومة للحفاظ علي توازن الأسعار بالسوق في ظل تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط، مشيرًا إلى أنّ التجار قرروا خفض هامش الربح حفاظًا علي ثبات الأسعار في سوق الجملة ومساندة الحكومة في دعم المستهلكين.

ولفت إلى أنّ الشعبة تصدر تقريرا أسبوعيا عن أسعار الأسماك مع الإعلان عن أي متغيرات تحدث للأسعار فور حدوثها والأسباب التي تؤدي إلى ذلك سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وتابع: «تجار الجملة لديهم استعداد كامل لمساندة الحكومة ومد المجمعات الاستهلاكية بكميات من الأسماك بأسعار الجملة لطرحها للمواطنين مع ضرورة وجود رقابة على الأسعار في أسواق التجزئة والوضع في الاعتبار تكلفة الزيادة التي يتحملها التجار».

أسعار الأسماك في السوق

وعن أسعار الأسماك في أسواق الجملة قال إنّ كيلو البلطي يباع بسعر يتراوح بين 18 و28 جنيها والبوري بين 35 و70 جنيها حسب الحجم، والماكريل المستورد يباع بسعر يتراوح بين 25 و40 جنيها والجمبري المتوسط بين 80 و400 جنيه، ويتراوح سعر السردين بين 20 و50جنيها والوقار يباع بسعر 350 جنيها.

مطالب شعبة الأسماك من الحكومة

وطالب عثمان الحكومة بضرورة وضع آليات مناسبة لزيادة إنتاج الأسماك من خلال منابع إنتاجها سواء الأنهار أو البحيرات خاصة أنّ ذلك سيقلل التكلفة ويزيد المعروض الذي ينعكس علي الأسعار في النهاية بجانب أنّ زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك يخفض من الكميات المستوردة التي تزيد الضغط على العملة الصعبة بل ومن الممكن فتح أسواق تصديرية في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.