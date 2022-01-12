شعبة الدواجن: استقرار أسعار الفراخ البيضاء والبيض في السوق المحلي

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار بورصة الدواجن خاصة مع اقتراب إجازة نهاية الأسبوع، وكثرة اللقاءات والعزومات العائلية، واستقرت أنواع الدواجن والبيض في السوق المحلي والمحلات.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن في السوق المحلي، ومشتقاتها وفق شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

أسعار الدواجن اليوم

وبحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلي، وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 24 و26 جنيهًا في المزارع، لتباع بالأسواق المحلية ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض استقر في السوق والمحلات، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة نحو 48 جنيهًا، لتباع في السوق المحلي بـ 50 جنيهًا، بينما سعر البيض البلدي في المزرعة نحو 55 جنيهًا، لتصل للمستهلك بنحو 60 جنيهًا، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل.

وسجل سعر البط السوداني نحو 60 جنيها، والبط البغال 55 جنيها في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا وفق حجمه ونوعه إلى 26 جنيهًا.

أسعار الدواجن العمومية

وبحسب جولة قامت بها بوابة «الوطن» في السوق المحلي والسوبر الماركت، وصل سعر الفراخ البلدي إلى 60 جنيهًا، كما سجلت أجنحة الدواجن البيضاء اليوم نحو 26 جنيهًا للكيلو، بينما سجّلت الأوراك اليوم نحو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلوجرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلوجرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البانيه اليوم نحو 77 جنيهًا، وسجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم 42 جنيهًا.