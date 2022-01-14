الداخلية: بطل فيديو رشق السيارات بالحجارة في الإسكندرية «مهتز نفسيا»

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بالإسكندرية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

القبض على المتهم وتسليمه لذويه في سيدي جابر

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ وسؤال مالك إحدى السيارات، أقر أنه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة المشار إليها فوجىء بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاهه فتوقف، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالى وجرى التحفظ على المتهم وتبيه أنه بدون عمل ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وبمواجهته تبين أنه غير متزن ومهتز نفسياً وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وتسليمه لأهليته، واتخذت الإجراءات القانونية.