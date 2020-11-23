وزيرا النقل والصحة يبحثان مع مبعوث الأمم المتحدة الحد من حودث الطرق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعاً مع جان تود مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق، لمناقشة جهود الدولة المصرية للحد من حوادث الطرق ورفع معدلات السلامة والآمان عليها.

وزير النقل: مصر تتقدم 90 مركزاً في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق

وأوضح الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنَّ النهضة الكبيرة في قطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في تقدم ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28، كما ساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019 - 2020.

وأشار وزير النقل، إلى البدء في منظومة النقل الذكي باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات للارتقاء بمستويات واقتصاديات الإدارة والتشغيل الآمن ورفع مستوى الأمان لشبكة الطرق وتحقيق التأمين والرضاء لمستخدمي شبكة الطرق والحد من حوادث الطرق بتنفذ شركة مصرية وتحالف عالمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لافتاً إلى أنَّه قد تمّ اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، يعقبها المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريقًا.

كامل الوزير: اختيار 6 طرق كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي من إجمالي 15 طريقًا

ولفت الوزير، إلى تنفيذ خطة شاملة لرفع مستوىات التصميم الهندسي للطرق لزيادة معدلات السلامة من خلال التحكم في حركة الدخول و الخروج من وإلى الطرق وإنشاء كبارى على مزلقانات السكك الحديدية لتقليل الحوادث وعمل الدورانات الحرة وتأمين حركة المشاة وتأمين تنقل المواطنين وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق بزيادة عدد الحارات وإنشاء طرق للشاحنات وفصلها عن حركة الطرق الرئيسية.

كما أكّد وزير النقل، اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في كل الوزارات المعنية بالعمل على رفع المستويات الثقافية للعامل البشري، وإصدار عدد من التشريعات التي تسهم في الحد من حوادث الطرق ورفع معدلات السلامة بها.

ومن جهتها، أكّدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنَّ الوزارة تسعى لخفض معدل الوفيات والتداعيات الصحية الناجمة عن إصابات حوادث الطرق المختلفة، من خلال خطة للتأمين الطبي للطرق بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة.

كما استعرضت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، جهود الوزارة في التعامل مع حوادث الطرق ورفع درجة الأمان الطبي على جميع الطرق، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية العاجلة المميكنة، لافتة إلى زيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف على الطرق بجميع المحافظات، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات خاصة المحيطة بالطرق السريعة، إضافة إلى التدريب المستمر للفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ

وزيرة الصحة: لدينا شبكة قومية موحدة لإدارة حوادث الطرق بمشاركة جميع الجهات المعنية

وأشارت وزيرة الصحة، إلى وجود شبكة قومية موحدة لإدارة حوادث الطرق بمشاركة جميع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التحليل للسائقين للكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، مما يسام في خفض نسب حوادث الطرق.

وشددت وزيرة الصحة، على ضرورة تكثيف حملات التوعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لرفع الوعي لدى المواطنين بخطورة الممارسات غير الصحيحة على الطرق خاصة عبور المشاة للطرق السريعة.

فيما أشاد مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق بجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الطرق واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في رفع معدل السلامة على الطرق، معرباً عن سعادته بتواجده في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل "2020 Trans MEA" والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شاهد التطور الكبير في كل قطاعات النقل في مصر وحرص القيادة السياسية على استخدام أحدث نظم التكنولوجيا في مجال النقل، بما يسهم من الحد حوادث الطرق وزيادة عومال السلامة والأمان.