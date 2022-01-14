حصاد «الوزراء»: هيكلة منظومة الدعم والتوسع في الاستثمارات (انفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 يناير 2022، والذي تضمن عدد من الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة ولقاءات.

متابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم

وجاء في التقرير أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، تشمل اجتماعاً لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم؛ حيث أكد على أن حوكمة المنظومة هدف تسعى الحكومة لتحقيقه لوصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومسؤولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، حيث أكد على أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزير المالية، ونائب الوزير للسياسات المالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

بحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة «سكاتيك»

كما عقد سيادته اجتماعاً لبحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة «سكاتيك» النرويجية للطاقة المتجددة، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدير العام لشركة «سكاتيك» في الشرق الأوسط وشمال غرب إفريقيا.

تفقد عدد من مشروعات التطوير

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته عدد من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال، حيث وجه باستكمال ترميم المباني ذات الطابع الأثري بالمنطقة والاستمرار في توحيد الواجهات في شارع المعز، وذلك برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن استكمال الجولة في مشروعات تطوير القاهرة بمتابعة موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث أشاد بما يتم تنفيذه من نقلة حضارية بالمنطقة، وكذلك تفقد سيادته موقع تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط لمتابعة موقف الإزالات بها، وسير العمل في أعمال التطوير، حيث أكد أن إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها في مشروع حضاري إنجاز تاريخي.

التغيرات المناخية القضية الحاكمة

كما شملت الأنشطة وفقاً للتقرير، إلقاء كلمة خلال جلسة نقاشية بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.. لمواجهة التغيرات المناخية»، وذلك ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي، حيث أكد على أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة بكل المقاييس بصورة تستدعي أن يواجهها العالم بمنتهى الحسم، لافتاً إلى أن المشروعات الخضراء تحتل نسبة 30 % من الاستثمارات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، ومن المستهدف أن تصل إلى 50% خلال العامين القادمين، في حين استعرض سيادته تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الصادر عن البنك الدولي، والذي رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% خلال العام المالي 2021/ 2022، حيث أشار إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة.

أما عن اللقاءات التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع المديرة الإقليمية لمكتب برنامج الأغذية العالمي لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حيث رحب بالتعاون مع البرنامج في دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حيث تطرق إلى متابعة الملفات الخاصة بتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز، وسبل تحقيق الربط الكهربائي بين البلدين، فضلاً عن تسهيل حركة التبادل التجاري ، وكذلك لقاء مع نائب رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، فضلاً عن لقاء مع المستثمرين السياحيين بشرم الشيخ لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار.