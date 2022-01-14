تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا: 4 تعديلات

يلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو، الساعة التاسعة مساءً غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وتقدم «الوطن» خدمة للقراء والمتابعين، تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة الغد أمام غينيا بيساو، في البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

من المتوقع أن يعتمد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، في مباراة الغد، أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا، تشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

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