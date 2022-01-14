رئيس التحرير

محمود مسلم

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا: 4 تعديلات

كتب:

أحمد أبو الليل
04:28 م | الجمعة 14 يناير 2022
منتخب مصر

منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو، الساعة التاسعة مساءً غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، وتقدم «الوطن» خدمة للقراء والمتابعين، تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة الغد أمام غينيا بيساو، في البطولة التي تستضيفها الكاميرون.

من المتوقع أن يعتمد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، في مباراة الغد، أمام غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا، تشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

لمزيد من التفاصيل.. من هنا.

اقرأ المزيد:

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا

سخرية عالمية من خطة كيروش مع منتخب مصر أمام نيجيريا: ما هذا بحق الجحيم؟

أول تعليق من كيروش بعد خسارة منتخب مصر: لم نكن موجودين في الشوط الأول

عاجل.. منتخب مصر يخسر أمام نيجيريا بصاروخ إيهيناتشو في ضربة البداية بأمم أفريقيا

تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا في أمم أفريقيا.. تريزيجيه أساسيا

رحلة صاحب صور منتخب مصر بأفريقيا بدأت بكاميرا موبايل.. وسر اختيار الأبيض والأسود