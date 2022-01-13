سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو في بطولة أمم إفريقيا

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة)، على ملعب «سيناج» المخصص للتدريبات بمدينة جاروا الكاميرونية، استعدادا للقاء غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة.

جمال علام يجري مسحة السبت المقبل

وكانت بعثة المنتخب الوطني أجرت، اليوم، المسحة الطبية للمباراة المقبلة بمعرفة اللجنة المنظمة للبطولة، فيما جاءت نتائجها سلبية بحمد الله لجميع أعضاء البعثة، بينما يجري جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة مسحته التالية يوم السبت المقبل.

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