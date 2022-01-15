مواقيت الصلاة اليوم السبت 15-1-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من مدينة لأخرى، لذا يحرص العديد من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة ليلبوا نداء الله لهم في كل وقت، لذا تستعرض «الوطن» فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 15 يناير الجاري في مصر، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 05:19، ويأتي أذان الظهر في تماما الساعة : 12:03، كما يكون أذان العصر عند الساعة 02:57، فيما يكون أذان المغرب: 05:16، وأذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 05:27، فيما يأتي أذان الظهر عند الساعة 12:10، ويحل أذان العصر في تمام الساعة 03:02، كما يكون أذان المغرب: 05:22، وموعد أذان العشاء عند الساعة 06:44

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

يحل أذان الفجر في تمام الساعة 05:20، كما يكون أذان الظهر عند 12:03، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة 02:56، وأذان المغرب: 05:15، بينما يكون أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

يحل أذان الفجر في محافظة أسيوط في تمام الساعة 05:17، وأذان الظهر: 12:04، فيما يكون أذان العصر: 03:03، كما يكون أذان المغرب 05:23، وأذان العشاء: 06:43

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتتباين مواقيت الصلاة في الدول العربية المختلفة.

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

يحل أذان الفجر في مكة المكرمة في تمام الساعة 05:40، وأذان الظهر: 12:30، كما يكون أذان العصر: 03:37، وأذان المغرب 05:59، وأذان العشاء: 07:29

مواقيت الصلاة في طرابلس

ويأتي أذان الفجر في طرابلس في تمام الساعة 06:36، وأذان الظهر: 01:16، فيما يحل أذان العصر عند 04:04، وأذان المغرب 06:23، وأذان العشاء: 07:48

مواقيت الصلاة في دبي

ويحل أذان الفجر في دبي في تمام الساعة 05:43، وأذان الظهر: 12:28، وأذان العصر: 03:30، بينما يأتي أذان المغرب عند 05:51، وأذان العشاء: 07:21