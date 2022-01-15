إحباط هجوم جوي على قاعدة عسكرية بالعراق.. «تفوقت العين على الرادارات»

كشف اللواء الركن ضياء محسن، قائد «آمر» قاعدة بلد الجوية بالعراق، اليوم السبت، تفاصيل إحباط محاولة استهداف القاعدة بثلاث طائرات مسيرة أعلنت عنها خلية الإعلام الأمني العراقي في وقت سابق، مؤكداً أن طائرات مسلحة ومسيرة ستشارك في تأمين الأجواء المحيطة بالقاعدة.

الأبراج رصدت اقتراب 3 طائرات مسيرة من القاعدة الجوية

وقال اللواء ضياء محسن، إنه في الساعة الخامسة والربع من فجر اليوم جرى رصد اقتراب ثلاث طائرات مسيرة من قاعدة بلد الجوية، وأصدرت أمراً بإطلاق النار عليها، ولاذت الطائرات بالفرار، مبيناً أن «الجو كان ضبابياً ولم تستطع هذه الطائرات استهداف القاعدة».

وأضاف «محسن» في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع» أنه بعد أن رصد هذه الطائرات بالعين المجردة من خلال الأبراج والتأكد من أنها مجهولة الهوية تم الاتصال بالدفاع الجوي للاستفسار عن هذه الطائرات، وتم التأكد بأنها مجهولة وغير معروفة الهوية، ولذلك أصدر الأمر بفتح النار عليها من قبل حماية القاعدة ومن دون مشاركة الدفاع الجوي، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة لتأمين محيط القاعدة باستخدام طائرات مسلحة ومسيرة لمعالجة أي هدف معاد، وكذلك استخدام أسلحة الدفاع الجوي الموجودة في القاعدة.

فشلت الرادارات في اكتشاف الطائرات المهاجمة

وأوضح «محسن» أن القاعدة بها رادار يستخدم على مدار الساعة لمراقبة الطائرات، وكذلك يوجد رادار في الدفاع الجوي، وهذه الطائرات انطلقت من مكان قريب لذلك تعذر رصدها عبر الرادار، ولا يمكن تحديد مكان انطلاقها بشكل دقيق، لذلك تم رصدها بالعين المجردة من أبراج الحماية وجرى التعامل معها من خلال إطلاق نار كثيف ما دفعها للفرار.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين، وأوضحت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع» أن ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر اليوم السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وأضافت خلية الإعلام الأمني العراقي، «تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بالحماية في الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية»، مشيراً إلى أن القوة فتحت النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها قاعدة بلد الجوية بالعراق لهجوم، حيث تعرضت لأكثر من مرة لهجمات سابقة، آخر العام الماضي.