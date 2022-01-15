هيئة الرقابة المالية تستعرض أهم انجازات 2021 في ظل أزمة كورونا

نجحت الرقابة المالية في وضع عدة أمور على الساحة الاقتصادية، كي تحافظ بها على استمرارية حالة صمود القطاع المالي غير المصرفي أمام تبعات كورونا ونسخه المتحورة، بدأت مع أوائل العام المنقضي، بالتأكيد على أحقية الشباب من الجنسين في الفئة العمرية (من 16 الى 21 عاما) في التعامل في الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، ومنها وثائق التأمين والتمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي.

نشاط سوق رأس المال

وفي بورصة الأوراق المالية، كان نشاط سوق رأس المال والذى شهد قيمة تداولات تجاوزت التريليون جنيه خلال عام 2021، على موعد في الربع الأول مع حزمة قرارات صادرة عن الهيئة بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأسواق العقود الآجلة، وصندوق حماية المستثمر.

نشاط التمويل الاستهلاكي الوافد الجديد

واقتنص نشاط التمويل الاستهلاكي، الوافد الجديد لرقابة الهيئة خفضاً مميزاً فى تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن عملاء 26 جهة تزاول التمويل الاستهلاكي، بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وبلغت قيمة التمويل الإستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه.

مظلة الحماية والتأمين

كما حرصت هيئة الرقابة المالية بمنتصف عام 2020، على مد مظلة الحماية والتأمين لما يزيد على 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم -فى رحلة لا تتعدى 90 يوما- لتقديم يد العون والمساعدة، فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، قد يتعرض له أثناء رحلة السفر.

أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج

ومع نهاية العام، فقد استطاعت هيئة الرقابة المالية أن تُخرج للنور، آلية، تتيح أول تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج، والبالغ عددهم ما يزيد على 9 ملايين مصري، بتغطية حالات الوفاة الناشئة عن الحوادث، وتكلفة نقل الجثامين لأرض الوطن عبر الموافقة على وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين في الخارج، وإسناد مهمة إدارتها للمجمعة المصرية لتأمين السفر.

استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات

ومن أهم ما ميز العام المنقضي، استمرار استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل، من خلال نشاط سوق رأس المال، بعد أن شهد عام 2021 -ولأول مرة- دراسة 23 ملف إصدار لسندات (شركات + توريق)، بقيمة إجمالية تقريبية تصل إلى 19.3 مليار جنيه؛ يخص منها أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100مليون دولار أمريكي، بما يعادل 1.6 مليار جنيه، أخذا في الاعتبار أن إجمالي إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة رأس المال) والسندات بلغ حوالي 194 مليار جنيه في عام 2021.